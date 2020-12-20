В Калужской области прогнозируют снег 20 декабря

В воскресенье, 20 декабря, в Калужской области прогнозируется легкий мороз. Днем термометры будут показывать около -1 градуса, сообщают синоптики.

В течение всего дня в Калуге и области возможен небольшой снег.

Порывы ветра в 2 м/с, влажность – 95%.

На дорогах вероятна гололедица.

После выходных в нашем регионе прогнозируется небольшое похолодание, однако к следующей субботе вновь потеплеет до нуля.