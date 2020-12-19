Мороз и снегопады прогнозируют в Калужской области на выходных

В субботу, 19 декабря, температура воздуха в Калужской области опустится ниже нуля. Синоптики прогнозируют -1..-3 градуса.

В течение всего дня возможен небольшой снег.

Порывы ветра не будут превышать 2 м/с. Влажность – около 95%.

В воскресенье в Калуге сохранится такая же погода – небольшой мороз и снег.

После выходных в Калужской области ожидается усиление морозов, но к следующей субботу вновь потеплеет до нуля.