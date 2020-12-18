МЧС предупреждает о гололеде и гололедице на дорогах Калужской области 18 декабря
В пятницу, 18 декабря, в Калужской области ожидается плюсовая температура, возможен небольшой снег. Региональное управление МЧС предупреждает об образовании гололедицы на дорогах.
Калужан просят без крайней необходимости не выходить на улицу.
- При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила, - говорится в сообщении спасателей. - Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.
Водителей просят снизить скорость и предупреждают об увеличении тормозного пути.
Напомним, на выходных в Калуге немного похолодает.
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