МЧС предупреждает о гололеде и гололедице на дорогах Калужской области 18 декабря

В пятницу, 18 декабря, в Калужской области ожидается плюсовая температура, возможен небольшой снег. Региональное управление МЧС предупреждает об образовании гололедицы на дорогах.

Калужан просят без крайней необходимости не выходить на улицу.

- При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила, - говорится в сообщении спасателей. - Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителей просят снизить скорость и предупреждают об увеличении тормозного пути.

Напомним, на выходных в Калуге немного похолодает.