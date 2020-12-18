Снегопады прогнозируют в Калужской области 18 декабря
В пятницу, 18 декабря, в Калужской области прогнозируют снег. Температура воздуха в течение дня будет находиться в пределах 0..+2 градусов, сообщают синоптики.
Влажность воздуха повысится до 95%. Ветер почти не будет ощущаться 0 порывы со скоростью до 1 м/с.
На дорогах возможна гололедица.
На выходных ожидаются легкие морозы и новые снегопады.
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