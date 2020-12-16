Потепление надвигается на Калужскую область
Утром и днем в среду, 16 декабря, в Калужской области ожидается -4 градуса. Будет пасмурно, небольшой ветер. На дорогах – гололедица.
К вечеру потеплеет до -2, упадет атмосферное давление, возможен небольшой снег.
В ночь на 17 декабря в Калужской области ожидается плюсовая температура и снег.
Во второй половине недели в Калуге и области температура воздуха будет находиться в районе нуля.
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