Потепление надвигается на Калужскую область

Утром и днем в среду, 16 декабря, в Калужской области ожидается -4 градуса. Будет пасмурно, небольшой ветер. На дорогах – гололедица.

К вечеру потеплеет до -2, упадет атмосферное давление, возможен небольшой снег.

В ночь на 17 декабря в Калужской области ожидается плюсовая температура и снег.

Во второй половине недели в Калуге и области температура воздуха будет находиться в районе нуля.