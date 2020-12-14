МЧС предупреждает о сильном снеге и гололедице в Калужской области 15 декабря

В ночь на вторник и утром 15 декабря в Калужской области ожидается сильный снег, гололед и гололедица, сообщает региональное ГУ МЧС.

- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома, - обратились спасатели к калужанам. - При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны! При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

МЧС напоминает водителям, что из-за гололедицы резко увеличилась длина тормозного пути. Автомобилистов просят снизить скорость.