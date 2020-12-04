Калужскую область ждет похолодание на выходных

В пятницу, 4 декабря, в Калуге и Калужской области ожидается пасмурная погода. В течение дня возможен небольшой снег. Температура воздуха будет находиться в районе -4 градусов, сообщают синоптики.

Примерно такая же погода прогнозируется и на субботу.

А вот с воскресенья, 6 декабря, ожидается похолодание. Ночью столбики термометров будут опускаться до -10, днем – до -6 градусов. При этом небо будет безоблачным, Калугу ждет несколько морозных и солнечных дней.