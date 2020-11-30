МЧС предупреждает о сильном снегопаде в Калужской области 30 ноября

В понедельник, 30 ноября, в отдельных районах Калужской области прогнозируется сильный снегопад, сообщает региональное ГУ МЧС. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома! – говорится в обращении спасателей к калужанам. - Следите за исправностью системы центрального отопления. Во избежание перегрузки электросети и опасности пожара ограничьте использование электронагревательных приборов.

На улицах жителей области просят избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами.

Как мы ранее сообщали, с декабря в Калуге ожидается похолодание.