В Калужской области декабрь начнется с похолодания

В понедельник, 30 ноября, в Калуге температура воздуха составит около +2 градусов, возможны дождь и мокрый снег, сообщают синоптики. ГУ МЧС по Калужской области предупреждает о гололедице на дорогах.

Декабрь начнется в нашем регионе с похолодания.

Во вторник ожидается до -1 градуса, возможен снег.

Со среды, 2 декабря, по прогнозам, температура воздуха уже не будет подниматься выше нуля. К выходным по ночам и вовсе обещают -7 градусов.