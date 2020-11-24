В Калуге снег продолжит таять 24 ноября

Во вторник, 24 ноября, темпераутра воздуха в Калуге в течение всего дня будет превышать ноль градусов. Днем синоптики обещают до +2. Небольшой ветер с порывами до 4 м/с. На дорогах возможна гололедица.

Выпавший на прошлой неделе снег продолжит стремительно таять, но возможны новые осадки в видя дождя и мокрого снега. Ниже нуля температура опустится только в ночь на четверг.

В региональном ГУ МЧС рекомендуют водителям снизить скорость,а пешеходам быть внимательнее при пересечении проезжей части.