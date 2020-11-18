Синоптики прогнозируют снег в Калужской области

Синоптики несколько поменяли свои прогнозы на погоду в Калужской области. Если ранее сообщалось, что вся нынешняя неделя будет ясной и без осадков, то теперь уже появились данные о том, что возможен снег.
В Калуге 18 ноября температура воздуха составит около минус 3 градусов, пасмурно. К вечеру возможен небольшой снег.
Также осадки в виде мокрого снега обещают в ночь на четверг и днем в пятницу, 20 ноября. При этом температура воздуха повысится до нуля градусов.
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