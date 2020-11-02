В Калуге первая неделя ноября будет дождливой

В понедельник, 2 ноября, в Калуге прогнозируется небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +6..+8 градусов.
Во вторник и среду, 3-4 ноября, пасмурно, но без существенных осадков. Воздух прогреется до +9 градусов.
Дожди вернутся после праздничной среды. В четверг и пятницу осадки и +6 градусов.
На следующих выходных, по предварительным данным, без дождей не обойдется, но пока тепло – до +10 градусов.
Тем временем
Калужанка пожаловалась, что пациента с инсультом и коронавирусом отказались госпитализировать. Подробности.
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