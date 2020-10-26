Калугу ждет теплый конец октября

В середине октября в Калугу пришли ноябрьские холода, однако конец первого осеннего месяца обещают быть мягким с точки зрения климата.

В понедельник, 26 октября, синоптики обещают пасмурную погоду. Но воздух прогреется до +9..+11. Ветер будет слабым.

Такая же погода ожидается и во вторник.

А вот в среду-четверг, 28-29 октября, над Калугой должно светить солнце, температура воздуха – около +11.

Немного похолодает лишь в пятницу – до +8. Местами возможны дожди.

На следующих выходных, по предварительным данным, в Калужской области пойдут дожди, температура воздуха составит около +6 градусов.

Тем временем

В Калуге начали восстанавливать историческую лестницу к музею космонавтики. Подробности.