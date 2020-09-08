Сильный ветер ожидается в Калужской области

В среду. 9 сентября, в Калужской области ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 13-18 м/с, сообщает региональное ГУ МЧС.
При прохождении грозового фронта спасатели рекомендуют не выходить на улицу.
8 сентября в Калуге прогнозируется +13..+15 градусов и сильный дождь. В среду также вероятны осадки, днём будет до +17.
Тем временем
Улицу Кирова в Калуге перекроют во время «Кросса нации». Подробности.
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