Сильный ветер ожидается в Калужской области

В среду. 9 сентября, в Калужской области ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 13-18 м/с, сообщает региональное ГУ МЧС.

При прохождении грозового фронта спасатели рекомендуют не выходить на улицу.

8 сентября в Калуге прогнозируется +13..+15 градусов и сильный дождь. В среду также вероятны осадки, днём будет до +17.

Тем временем

Улицу Кирова в Калуге перекроют во время «Кросса нации». Подробности.