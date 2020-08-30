Первая неделя осени в Калуге будет солнечной и теплой

Последний день лета порадует калужан июльским теплом. Днем 31 августа столбики термометров поднимутся до +29 градусов. Небо будет ясным и солнечным.

Во вторник, 1 сентября, немного похолодает. Днем до +22, ночью – около 12 градусов тепла. Дождей не обещают.

В середине недели такая погода сохранится. А к выходным обещают дожди. Ожидаемая температура воздуха в следующие субботу и воскресенье - +18 - +20 градусов.