В Калуге резко похолодает в середине августа

В понедельник, 10 августа, воздух в Калуге прогреется до +26. К вечеру возможен небольшой дождь.

Но во вторник начнёт холодать. Днём температура воздуха не превысит +22, возможны сильные порывы ветра. Без существенных осадков.

В среду, 12 августа, в Калуге и вовсе будет только +15..+17. Скорее всего, пойдёт дождь.

Температура воздуха в районе +15..+17 градусов ожидается и в четверг-пятницу.

Немного потеплеет лишь к выходным – 15-16 августа в Калужской области ожидается до +20 градусов.

Тем временем

На десятках улиц Калуги 11 августа отключат воду. Подробности.