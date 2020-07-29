Гроза надвигается на Калужскую область

Вечером 29 июля и ночью 30 на территории Калужской области ухудшится погода, сообщает региональное ГУ МЧС.

Местами ожидаются гроза, сильный дождь, град, усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

Спасатели рекомендуют не выходить на улицу во время грозы.

Тем временем

За огромную пробку на улице Московской в Калуге подрядчика оштрафуют на 100 тысяч рублей. Проблема решилась после нашей публикации. Подробности.