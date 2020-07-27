В Калуге жара сменится холодами

Последняя неделя июля обещает быть в Калуге жаркой.

Во вторник, 28 июля, воздух прогреется до +25..+28. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.

В среду синоптики и вовсе обещают в Калужской области +29 градусов. При этом местами возможен дождь.

В четверг начнёт холодать. Днём будет не выше +24, небольшой дождь.

В пятницу, 31 июля, в Калуге днём ожидается +18..+20, пасмурно, небольшой дождь.

На выходных, 1-2 августа, по предварительным данным, в нашем регионе будет +18..+20, пасмурно, местами дожди.

Тем временем

В Калуге назвали дату проведения шествия выпускников. Подробности.