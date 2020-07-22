Гроза опять надвигается на Калужскую область

Во второй половине дня в среду, 22 июля, в отдельных районах Калужской области ожидается гроза. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
При грозе порывы ветра будут достигать 12-17 м/с.
Спасатели рекомендуют не выходить на улицу во время грозы.
В четверг и пятницу в Калуге ожидается +16..+18. На выходных температура воздуха превысит +20 градусов. Периодически будут идти дожди.
Тем временем
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