В Калуге жара сменится резким похолоданием

На этой неделе Калугу ждут температурные качели.
В понедельник, 6 июля, воздух прогреется до +27..+29. Осадки не ожидаются. А вот солнца должно быть в достатке.
Во вторник опять жара – до +29. Но небо затянет тучами, вероятен дождь.
В среду, 8 июля, синоптики обещают в Калужской области около +25, но с дождём.
А вот в четверг резко похолодает. Днём всего лишь +17..+19, дождь, ветер.
Впрочем, холодная полоса не грозит стать длинной. Уже в пятницу потеплеет до +23, а на следующих выходных опять под +30 и без существенных осадков.
Тем временем
Ураган в Малоярославце: город завалило деревьями. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!