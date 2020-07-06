В Калуге жара сменится резким похолоданием

На этой неделе Калугу ждут температурные качели.

В понедельник, 6 июля, воздух прогреется до +27..+29. Осадки не ожидаются. А вот солнца должно быть в достатке.

Во вторник опять жара – до +29. Но небо затянет тучами, вероятен дождь.

В среду, 8 июля, синоптики обещают в Калужской области около +25, но с дождём.

А вот в четверг резко похолодает. Днём всего лишь +17..+19, дождь, ветер.

Впрочем, холодная полоса не грозит стать длинной. Уже в пятницу потеплеет до +23, а на следующих выходных опять под +30 и без существенных осадков.

Тем временем

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