Дождь в Калуге возьмёт паузу

Днём в субботу, 30 мая, дожди в Калуге прекратятся. Ожидается тёплая погода без осадков. Воздух прогреется до +24, обещают синоптики.

Но уже к вечеру жителей Калужской области ожидает новая порция дождей и гроз. Ливни прогнозируют после 18:00 и до полуночи.

В первой половине дня 31 мая существенных осадков также не ожидается, а вот после обеда высока вероятность дождей.

Тем временем

В пятницу Калугу залило водой. Публикуем фото.