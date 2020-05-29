Калугу продолжит заливать

В ночь на пятницу, 29 мая, на Калугу обрушился сильный ливень. Как предупреждают синоптики, дожди будут идти три ближайших дня.

В центральную часть России пришёл южный черноморский циклон. Метеорологи предупреждают о резком подъёме уровня воды в реках.

Большее количество осадков ожидается в ночь на субботу и в ночь на воскресенье.

В Калуге традиционно на улицах и тротуарах образовались лужи. В этот день трудно добраться до дома или работы и не замочить ноги.

Лужи, как обычно, скапливаются на пешеходных переходах.

Тротуары также не справляются с большим количеством воды.

Воды полно и во дворах.

Новое калужское море на площади Победы.

На перекрёстке Московской и Достоевского вокруг ям поставили блоки. Проезд по Московской закрыт.

Отметим, что таксисты берут за проезд в 2-3 раза больше, чем в ясный солнечный день.

Уважаемые читатели, а какая обстановка в вашей части города? Пишите в комментариях!