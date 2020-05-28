Штормовое предупреждение: в Калужской области прогнозируется резкий подъём воды в реках

С 29 по 31 мая в Калужской области ожидаются сильные дожди. В четверг об этом предупреждает «Единая дежурно-диспетчерская служба» со ссылкой на Росгидромет.

- Над территорией Центрального федерального округа будет развиваться обширная циклоническая депрессия, которая будет усиливаться за счет поступления влажного и теплого морского воздуха с акватории Черного моря, что обеспечит формирование южного черноморского циклона, который принесет на территорию ЦФО обильные и интенсивные осадки, - говорится в сообщении Росгидромета.

Специалисты прогнозируют быстроразвивающиеся высокие паводки на малых и средних реках, а также низкие и средние по высоте паводки на крупных реках в Калужской, Смоленской, Московской и Тульской областей.

- Рост уровня воды на реках местами будет достигать 2-3 метров, - предупреждают в Росгидромете.

Температура воздуха в Калуге при этом будет находиться в районе +20 градусов.