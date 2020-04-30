Калугу ждёт резкое потепление

После тёплого начала года калужане пережили прохладный апрель. А вот май начнётся с резкого роста температуры.

В четверг, 30 апреля, в Калуге ожидается +6..+8. Возможен дождь.

В пятницу, 1 мая, без осадков, но пасмурно, воздух прогреется до +11.

Небольшие осадки возможны в субботу, 2 мая. Температура воздуха – в районе +14.

А дальше синоптики прогнозируют приход в Калужскую область тепла, которого мы не видели уже более полугода. Ночью в воскресенье – до +15, днём – до +23. При этом осадков не ожидается.

В понедельник и вторник, 4-5 мая, калужанам обещают до +20. При этом вероятен небольшой дождь.