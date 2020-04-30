Калугу ждёт резкое потепление

После тёплого начала года калужане пережили прохладный апрель. А вот май начнётся с резкого роста температуры.
В четверг, 30 апреля, в Калуге ожидается +6..+8. Возможен дождь.
В пятницу, 1 мая, без осадков, но пасмурно, воздух прогреется до +11.
Небольшие осадки возможны в субботу, 2 мая. Температура воздуха – в районе +14.
А дальше синоптики прогнозируют приход в Калужскую область тепла, которого мы не видели уже более полугода. Ночью в воскресенье – до +15, днём – до +23. При этом осадков не ожидается.
В понедельник и вторник, 4-5 мая, калужанам обещают до +20. При этом вероятен небольшой дождь.
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