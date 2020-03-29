Калугу ждёт резкое похолодание

В воскресенье, 29 марта, в Калужской области ожидается тёплая и ясная погода. Днём температура воздуха достигнет +14 градусов. При этом будет дуть слабый ветер, облачно с прояснениями
А вот в понедельник, 30 марта, в нашем регионе резко похолодает. Днём в Калуге синоптики обещают не больше +5. К концу дня и вовсе похолодает до -1 и пойдёт снег.
Днём во вторник прогнозируется до -4 градусов.
И только в середине недели вновь начнёт теплеть.
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