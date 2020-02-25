Какой будет погода на масленичной неделе

Во вторник, 25 февраля, Калуга будет находиться во власти антициклона. Обойдётся без осадков. Температура воздуха днем достигнет +2…+4. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт ст., что ниже нормы.

В среду приблизится атмосферный фронт, местами пройдут небольшие осадки. Температура ночью составит -3..-1, днём будет +5. Ветер южный, 5-10 м/с.

В четверг, 27 февраля, временами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью прогнозируется -1..+1, днём - до +6.

Ночью в пятницу синоптики обещают около нуля, днём потеплеет до +4.

Напомним, на этой неделе в Калуге отмечают Масленицу. Полная афиша опубликована здесь.