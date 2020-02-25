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Птицы установили рекорды в Калужской области

Елена Французова , Фото: Юрий Галчёнков.
Опубликовано: 25.02.2020 12:08 6 2230
Птицы установили рекорды в Калужской области

Скворец в Перемышльском районе.

Как мы рассказывали, погода не перестаёт удивлять. Распускаются цветы, просыпаются насекомые. Да и перелетные птицы возвращаются в Калужскую область в рекордные сроки. Так, грачей, гусей и обыкновенного канюка заметили уже 15-17 февраля. Напомним, что в прошлом году первого грача наблюдали 20 февраля в парке Циолковского.

- Скворцы никогда прежде не отмечались в Калужской области в феврале, - пишет на своей странице в Facebook начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов министерства сельского хозяйства Калужской области Юрий ГАЛЧЁНКОВ. - 22 февраля неактивно поющую птицу наблюдал в деревне Корчевские Дворики Перемышльского района.

А 24 февраля Юрий Галчёнков заметил и первого февральского полевого жаворонка.

Грачи прилетели

Грачи прилетели в Калужскую область на неделю раньше, чем в прошлом году.

Уважаемые читатели, а каких птиц вы уже наблюдали в нынешнем году? Расскажите в комментариях!

Елена Французова , Фото: Юрий Галчёнков.
Опубликовано: 25.02.2020 12:08 6 2230
Тэги: погода животные юрий галчёнков
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