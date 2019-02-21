Грачи прилетели в Калугу

В среду, 20 февраля, в Калуге заметили первого грача. Птицу в парке Циолковского сфотографировал начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов министерства сельского хозяйства Калужской области Юрий Галчёнков. Снимок он разместил на своей странице в Facebook.

Обычно грачи прилетают в наш регион не ранее середины марта, когда традиционно начинается потепление. Есть даже несколько народных примет, связанных с этим: «Если грачи сели в гнёзда, то через три недели можно выходить на посев», «Если грачи прямо на старые гнёзда летят — дружная весна будет: полая вода сбежит вся разом», «Грач прилетел — через месяц снег сойдёт», «Грачи играют — к хорошей погоде; с криком вьются, сядут на гнёзда и опять взовьются — погода переменится».

В то же время народная мудрость гласит, что прилёт грачей ранее 17 марта предвещает голодный год.

Уважаемые читатели! А каких вы птиц встречали в Калуге? Расскажите в комментариях!