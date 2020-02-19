Февральскую радугу засняли над Калугой

Нынешний февраль продолжает удивлять калужан погодой. В начале этой недели дважды обновлялись температурные рекорды, а в среду, 19 февраля, над городом взошла радуга.
Снимки сделал наш фотограф Сергей Константинов.
По прогнозам синоптиков, плюсовая температура сохранится как минимум до конца нынешней недели.
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