Калужская погода побила очередной рекорд

Как мы уже рассказывали, на предстоящей неделе синоптики прогнозируют в Калуге до +6 градусов.

А 14 февраля был побит рекорд 1995 года. Метеостанция в Сухиничах зафиксировала +3,7 градуса, сообщает «Калужское небо». Предыдущий рекорд равнялся +3,6 градуса.

- Виновник рекорда - радиационная оттепель, на которую повлиял практически отсутствующий снег и мерзлота, что в сочетании с увеличивающейся высотой солнца и дало такой результат, - отмечают авторы сообщества.