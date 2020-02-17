В Калугу идёт весна

В понедельник, 17 февраля, в Калуге местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит +3..+5. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

Во вторник также ожидаются осадки. Ночью температура воздуха составит +1..+3, днём - до +5. Ветер с порывами до 12-17 м/с.

В среду, 19 февраля, вновь прогнозируется дождь. Ночью температура воздуха составит 0..+2, днём - до +5. Порывы ветра до 15 м/с.

Мокрой будет погода и в четверг. Ночью в Калуге те же «около нуля», днём - до +6.

В пятницу, 21 февраля, временами возможны небольшие осадки. Ночью температура в районе -2..0, днём - +3..+5.