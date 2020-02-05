Реки Калужской области не станут разливаться

Предпосылок для формирования высокого половодья на реках Калужской области нет. В среду, 5 февраля, об этом заявили со ссылкой на данные Росгидромета на заседании правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В случае осложнения паводковой обстановки в зону возможного подтопления могут попасть Дзержинский, Жуковский и Козельский районы, а также Калуга и Обнинск.

- Кроме того, возможно кратковременное подтопление строений и участков местных автодорог в населенных пунктах Юхновского, Малоярославецкого, Боровского, Тарусского и Ферзиковского районов, - отмечают в правительстве.

Отметим, что нынешняя зима в Калужской области – одна из самых тёплых за всю историю метеонаблюдений. Январь поставил абсолютный рекорд по температуре воздуха.