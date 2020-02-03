В Калугу идут крепкие морозы

Во вторник, 4 февраля, температура понизится ночью до -4..-2, по области до -6, днём будет -3..-1. Местами пройдет небольшой снег, прогнозируется гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с.

В среду продолжится вторжение арктического воздуха. Ночью будет -8..-6, днём - около -4. Ветер северо-западный, 10 м/с.

В четверг, 6 февраля, наш регион будет находиться на холодной периферии западного антициклона. Ночью похолодает до -12..-10, днем будет -5..-3. Местами возможен небольшой снег.

В пятницу ночью температура воздуха составит -12..-10, днем - около -10. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Пройдёт небольшой снег.