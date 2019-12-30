Какой будет погода в новогоднюю ночь

В понедельник, 30 декабря, наш регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта. Ожидается снег, местами - метель. Температура воздуха в Калуге составит -3… -1 градуса. Ветер юго-западный с порывами до 15-17 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт ст.

Во вторник, 31 декабря, пройдет небольшой, местами – умеренный снег. Температура воздуха в новогоднюю ночь ожидается морозной -4…-2, но днём 0…+2.

В среду, 1 января, также ожидается небольшой снег. Ночью и днём температура одинаковая -3…-1.

В четверг, 2 января, вероятность небольших осадков остается. Ночью понижение температуры до -9…-7, днём – около 0.

В пятницу, 3 января, прогнозируется потепление. Ночью температура воздуха будет около нуля. Днём 0…+2.

В субботу, 4 января, и в воскресенье, 5 января, изменений в погоде не ожидается. Ночью будет -3…-1, днём около нуля. В воскресенье прогнозируется снег.