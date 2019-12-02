Калугу ждёт потепление

Во второй половине дня в понедельник, 2 декабря, температура воздуха в Калуге будет находиться в районе -2..-4 градусов. Облачно, без осадков.

В ночь на вторник возможен снег. Температура опустится до -5. Днём также вероятны осадки и около -2 градусов.

Такая же погода сохранится и в среду, 4 декабря. Местами возможно усиление ветра.

В четверг потеплеет до нуля, ожидается мокрый снег и дождь, местами - туман.

В пятницу, 6 декабря, сильный ветер, без осадков, температура - около нуля.