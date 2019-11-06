Аномальная погода побила ещё несколько рекордов

Аномально теплая погода продолжает баловать калужан. Ноябрь 2019 года пока становится одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений.
Как сообщают синоптики в сообществе «Калужское небо», 5 ноября получилось побить рекорды 1967 и 2005 годов:
- На этом все не заканчивается, - отмечают эксперты. - Впереди как минимум несколько дней аномально тёплой погоды. Вполне вероятно, что где-то может быть побит рекорд 2005 года.
Ранее, напомним, калужская погода била рекорды в конце октября.
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