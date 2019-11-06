Аномальная погода побила ещё несколько рекордов

Аномально теплая погода продолжает баловать калужан. Ноябрь 2019 года пока становится одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

Как сообщают синоптики в сообществе «Калужское небо», 5 ноября получилось побить рекорды 1967 и 2005 годов:

Малоярославец: +12,9 градуса вместо +10,6 в 2005,

Мосальск: +13,6 вместо +12,4 в 2005,

Спас-Деменск: +13,4 вместо +12,4 в 2005,

Жиздра: +14 вместо +13,5 в 2005,

Сухиничи: +13,1 вместо +11,8 в 1967.

- На этом все не заканчивается, - отмечают эксперты. - Впереди как минимум несколько дней аномально тёплой погоды. Вполне вероятно, что где-то может быть побит рекорд 2005 года.

Ранее, напомним, калужская погода била рекорды в конце октября.