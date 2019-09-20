Штормовое предупреждение объявлено в Калужской области

В Калужской области на выходные объявлено штормовое предупреждение в связи с прогнозируемым резким похолоданием. Об этом сообщает городская управа со ссылкой на Калужский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное УГМС».
- 21-22 сентября, в ночные и утренние часы, на территории Калужской области ожидаются заморозки в воздухе -3.. -1 градуса, - говорится в предупреждении.
Калужские спасатели призывают водителей быть аккуратными на дорогах. На дорогах возможна гололедица.
Напомним, из-за похолодания центральное отопление в калужских многоэтажках включат уже 23 сентября.
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