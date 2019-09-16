Синоптики прогнозируют заморозки

В понедельник, 16 сентября, в Калуге временами будет идти дождь. Воздух прогреется до +14..+17 градусов. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 18 м/с. Атмосферное давление 735 мм. рт. ст., что ниже нормы.
Во вторник местами пройдёт дождь. Ночью будет +7..+9, днём +12..+14. Будет дуть сильный ветер.
В среду, 18 сентября, местами возможен небольшой дождь. Ночью температура воздуха опустится до +4..+6, днём будет +11..+13.
В четверг временами ожидается небольшой дождь. Ночью также +4..+6, днём - до +13. Из-за северо-западного ветра погода будет некомфортной.
В пятницу, 20 сентября, местами пройдут небольшие осадки. Ночью 0..+3, по области заморозки до -2, днём +10…+12.
На выходных похолодание продолжится.
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