Синоптики прогнозируют заморозки

В понедельник, 16 сентября, в Калуге временами будет идти дождь. Воздух прогреется до +14..+17 градусов. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 18 м/с. Атмосферное давление 735 мм. рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник местами пройдёт дождь. Ночью будет +7..+9, днём +12..+14. Будет дуть сильный ветер.

В среду, 18 сентября, местами возможен небольшой дождь. Ночью температура воздуха опустится до +4..+6, днём будет +11..+13.

В четверг временами ожидается небольшой дождь. Ночью также +4..+6, днём - до +13. Из-за северо-западного ветра погода будет некомфортной.

В пятницу, 20 сентября, местами пройдут небольшие осадки. Ночью 0..+3, по области заморозки до -2, днём +10…+12.

На выходных похолодание продолжится.