Ветер поломал деревья по всей Калуге

Улица Плеханова.
Стихия обрушились на Калугу вечером в четверг, 8 августа. Порывы ветра, как и предупреждали синоптики, превысили 20 м/с. Такая же погода сохраняется и утром в пятницу.
По всему городу ветер обломал ветки, кое-где попадали деревья.
По прогнозам синоптиков, штормовой ветер будет дуть в Калуге до вечера пятницы. Температура воздуха составит около +18 градусов. В субботу чуть прохладнее, ветер немного ослабнет, но пойдёт дождь.
Улица Жукова.
Улица Плеханова.
Улица Рылеева.
Улица Суворова.
Улица Тульская.
Улица Чичерина.
А какая обстановка в вашей части города? Расскажите в комментариях!
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