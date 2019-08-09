Ветер поломал деревья по всей Калуге

Улица Плеханова.

Стихия обрушились на Калугу вечером в четверг, 8 августа. Порывы ветра, как и предупреждали синоптики, превысили 20 м/с. Такая же погода сохраняется и утром в пятницу.

По всему городу ветер обломал ветки, кое-где попадали деревья.

По прогнозам синоптиков, штормовой ветер будет дуть в Калуге до вечера пятницы. Температура воздуха составит около +18 градусов. В субботу чуть прохладнее, ветер немного ослабнет, но пойдёт дождь.

Улица Жукова.

Улица Плеханова.

Улица Рылеева.

Улица Суворова.

Улица Тульская.

Улица Чичерина.