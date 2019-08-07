Гроза и сильный ветер надвигаются на нашу область

07.08.2019 12:58 3632 Дмитрий Ивьев

В четверг, 8 августа, в Калужской области ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС. Местами ожидается сильный дождь, гроза. Порывы ветра могут усилиться до 13-18 м/с. В случае ухудшения погоды спасатели рекомендуют не выходить на улицу.



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