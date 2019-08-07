Гроза и сильный ветер надвигаются на нашу область

В четверг, 8 августа, в Калужской области ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.
Местами ожидается сильный дождь, гроза. Порывы ветра могут усилиться до 13-18 м/с.
В случае ухудшения погоды спасатели рекомендуют не выходить на улицу.
|
Лето закончилось: придёт ли тепло в Калугу 05.08.2019 15:09
Готовьтесь: идет вторая волна ультраполярного вторжения 02.08.2019 11:48
В Калуге начинается ультраполярное вторжение 29.07.2019 14:14
В выходные разогреет до +30 26.07.2019 14:25
Дождь с грозой надвигается на нашу область 24.07.2019 09:14
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: