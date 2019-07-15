Калугу зальют дожди

В понедельник, 15 июля, в Калуге будет не выше +18, что на 3-4 градуса ниже нормы. Пройдёт дождь. Атмосферное давление 745 мм рт ст.

Во вторник вероятность дождей сохранится. Ночью температура воздуха составит +11..+13, днём - до +21.

В среду, 17 июля, подойдёт южный циклон. Ожидаются дожди, местами – интенсивные, возможны грозы с порывами ветра до 12-17 м/с. Ночью прогнозируется +11..+13, днём - около +20.

В четверг пройдёт дождь. Столбики термометров покажут ночью +12..+14, днём - до +21.

В пятницу, 19 июля, вновь ожидается дождь. Температура воздуха ночью составит +11..+13, днём - около +20.