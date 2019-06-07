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Калугу раскочегарит: на выходных ожидается +32

07.06.2019 09:27 7 1431 Татьяна Светлова, фото Сергея Константинова
Калугу раскочегарит: на выходных ожидается +32

Как мы уже писали вначале недели, к выходным синоптики обещали приход в Калугу жары. С того времени они своего мнения не изменили.

Сегодня, 7 июня, погодой в Калужской области будет управлять антициклон. Температура воздуха в Калуге повысится +29...+31оС, по области до +33оС. Ветер слабый. Атмосферное давление 754 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу, 8 июня, станет ещё жарче. Ночью будет +15…+17оС, днём ожидается до +32оС, по области +33оС.

В воскресенье, 9 июня, во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь. Ночью прогнозируемая температур воздуха 16…+18оС, днём +29…+31оС.

В начале следующей недели жара сохранится, но вероятность кратковременных дождей увеличится.

Пользуясь случаем напоминаем жителям северных окраин об отключении воды. Список улиц, которые останутся без нее на все выходные и график подвоза воды можно посмотреть здесь: Север Калуги останется без воды на все выходные
 


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Авторы
Татьяна Светлова 
фото Сергея Константинова
Тэги: погода
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