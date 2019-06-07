Север Калуги останется без воды на все выходные

Водопровод диаметром 400 мм будут подключать к сетям в наступающие выходные в микрорайоне Северный. В связи с этим в 4:00 субботы, 8 июня, отключат холодную воду по следующим адресам:

ул. Дорожная,

ул. Тепличная,

ул. Майская,

ул. Московская, от д.339,

ул. Центральная,

ул. Калужского Ополчения,

ул. Весенняя,

ул. Открытая,

ул. Нижняя Усадебная,

ул. Усадебная,

1-ый Усадебный переулок,

2-ой Усадебный переулок,

ул. Верхняя Усадебная,

д. Канищево,

Швейцарская деревня,

мкр. Малиновка,

ул. Михайловская,

ул. Солнечная,

ул. Яновских,

ул. Тарутинская,д.164,166,168,

пер. Сельский,

ул. Сретенская,

ул. Комсомольская.

Восстановить водоснабжение севера города планируют к 17:00 воскресенья, 9 июня. Будет организован подвоз питьевой воды, сообщает «Калугаоблводоканал» и публикует график его подвоза

8 июня

- ул. Калужского Ополчения

3-5 09:00-11:00;

16:15-20:15

3-5 09:00-11:00; 16:15-20:15 - ул. Комсомольская 5-7

13:00-16:00;

20:30-22:00

13:00-16:00; 20:30-22:00 - ул. Майская, 9 (магазин «Магнит»)

09:00-12:00;

19:15-20:15

09:00-12:00; 19:15-20:15 - ул. Дорожная, 32 (магазин «Магнит»)

14:00-19:00;

20:30-22:00

14:00-19:00; 20:30-22:00 - ул. Тепличная, 7

09:00-12:00;

19:15-20:15

09:00-12:00; 19:15-20:15 - ул. Дорожная, 11 к.1

14:00-19:00;

20:30-22:00

14:00-19:00; 20:30-22:00 - ул. Тарутинская, 231 к.8

09:00-12:00

9 июня