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Север Калуги останется без воды на все выходные

07.06.2019 08:26 5 2726 Алёна Павлова
Север Калуги останется без воды на все выходные

Водопровод диаметром 400 мм будут подключать к сетям в наступающие выходные в микрорайоне Северный. В связи с этим в 4:00 субботы, 8 июня, отключат холодную воду по  следующим адресам:

  • ул. Дорожная,
  • ул. Тепличная,
  • ул. Майская,
  • ул. Московская, от д.339,
  • ул. Центральная,
  • ул. Калужского Ополчения,
  • ул. Весенняя,
  • ул. Открытая,
  • ул. Нижняя Усадебная,
  • ул. Усадебная,
  • 1-ый Усадебный переулок,
  • 2-ой Усадебный переулок,
  • ул. Верхняя Усадебная,
  • д. Канищево,
  • Швейцарская деревня,
  • мкр. Малиновка,
  • ул. Михайловская,
  • ул. Солнечная,
  • ул. Яновских,
  • ул. Тарутинская,д.164,166,168,
  • пер. Сельский,
  • ул. Сретенская,
  • ул. Комсомольская.

Восстановить водоснабжение севера города планируют к 17:00 воскресенья, 9 июня. Будет организован подвоз питьевой воды, сообщает «Калугаоблводоканал» и публикует график его подвоза

8 июня

  • - ул. Калужского Ополчения
    3-5  09:00-11:00;
    16:15-20:15
  • - ул. Комсомольская 5-7
    13:00-16:00; 
    20:30-22:00
  • - ул. Майская, 9 (магазин «Магнит»)
    09:00-12:00;
    19:15-20:15
  • - ул. Дорожная, 32 (магазин «Магнит»)
    14:00-19:00;
    20:30-22:00
  • - ул. Тепличная, 7
    09:00-12:00; 
    19:15-20:15
  • - ул. Дорожная, 11 к.1
    14:00-19:00;
    20:30-22:00
  • - ул. Тарутинская, 231 к.8 
    09:00-12:00 

9 июня

  • ул. Калужского Ополчения, 3-5
    09:00-12:00;  
  • ул. Комсомольская, 5-7
    14:00-17:00; 
  • ул. Майская, 9 (магазин «Магнит»)
    09:00-12:00;  
  • ул. Дорожная, 32(магазин «Магнит»)
    14:00-17:00; 
  • ул. Тепличная, 7
    09:00-12:00;
  • ул. Дорожная, 11 к.1
    14:00-17:00;
  • ул. Тарутинская, 231 к.8
    09:00-12:00.  


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Автор
Алёна Павлова 
Тэги: общество
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