Север Калуги останется без воды на все выходные

Водопровод диаметром 400 мм будут подключать к сетям в наступающие выходные в микрорайоне Северный. В связи с этим в 4:00 субботы, 8 июня, отключат холодную воду по следующим адресам:
Восстановить водоснабжение севера города планируют к 17:00 воскресенья, 9 июня. Будет организован подвоз питьевой воды, сообщает «Калугаоблводоканал» и публикует график его подвоза
8 июня
9 июня
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