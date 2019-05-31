Затишье перед зноем: выходные ожидаются тёплыми и дождливыми

В пятницу, 31 мая, наш регион останется в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидаются дожди, грозы. Температура воздуха составит +24…+26оС. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт ст.

В субботу, 1 июня, вероятность кратковременного дождя сохраняется, станет прохладнее. Температура воздуха ночью будет + 12…+15оС, днём +22…+24оС.

В воскресенье, 2 июня, местами пройдёт кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +10…+12оС, днем + 24…+26оС.

Если в понедельник, 3 июня, погода не изменится, днем ожидается до +25оС, то, по предварительному прогнозу синоптиков, в середине недели в Калугу придет 30-градусная жара.