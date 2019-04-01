Погода меняется: вновь похолодает

В понедельник, 1 апреля, воздух в Калуге прогреется до +5..+7 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., что выше нормы.
Во вторник на погоду начнёт влиять антициклон. Осадков не ожидается. Но похолодает. Ночью температура опустится до -3, днём будет +5..+7.
В среду, 3 апреля, ночью столбики термометров покажут -3..-1, днём - вновь +5..+7.
Ночью в четверг ожидается -3..-1, днём все те же +5..+7 градусов.
В пятницу, 5 апреля, пройдут небольшие дожди. Ночью прогнозируется около нуля, днём - в районе +5.
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