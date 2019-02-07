Когда ждать паводка - опубликован прогноз синоптиков

Росгидромет прогнозирует, что подъем уровня воды в реках Калужской области произойдёт в первой декаде марта.
В зону подтопления могут попасть Дзержинский, Жуковский и Козельский районы, а также Калуга и Обнинск, сообщили в среду, 6 февраля, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при правительстве области.
В случае необходимости на время половодья планируют привлечь к работе более 5,6 тысячи человек и 1487 единиц техники.
- Особое внимание будет уделено расчистке русел, обеспечению безаварийной работы водопропускных и дренажных систем, мостов на автодорогах, - сообщает пресс-служба правительства Калужской области. - Подразделениями водоканала будет усилен контроль за качеством воды.
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