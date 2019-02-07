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Когда ждать паводка - опубликован прогноз синоптиков

07.02.2019 11:10 0 198 Елена Французова
Когда ждать паводка - опубликован прогноз синоптиков

Росгидромет прогнозирует, что подъем уровня воды в реках Калужской области произойдёт в первой декаде марта.

В зону подтопления могут попасть Дзержинский, Жуковский и Козельский районы, а также Калуга и Обнинск, сообщили в среду, 6 февраля, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при правительстве области.

В случае необходимости на время половодья планируют привлечь к работе более 5,6 тысячи человек и 1487 единиц техники.

- Особое внимание будет уделено расчистке русел, обеспечению безаварийной работы водопропускных и дренажных систем, мостов на автодорогах, - сообщает пресс-служба правительства Калужской области. - Подразделениями водоканала будет усилен контроль за качеством воды.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: погода
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