Оттепель сменится резким похолоданием

В понедельник, 4 февраля, местами ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха составит +2...+4. Средняя суточная температура будет выше нормы примерно на 6 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт ст., что выше нормы.
Во вторник также прогнозируются небольшие осадки, туман. Ночью будет -3..-1, днём - около нуля, но уже к вечеру температура начнёт резко понижаться - к ночи до -8, местами – до -10. Сильная гололедица.
В среду, 6 февраля, ночью будет -10..-8, днём - около -2. Пройдёт снег.
В четверг ожидается снегопад, ночью будет -6..-4, днём - около -2.
В пятницу, 8 февраля, местами возможен небольшой снег, ночью температура опустится до -10, днём - около -4..-2.
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