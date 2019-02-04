Оттепель сменится резким похолоданием

В понедельник, 4 февраля, местами ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха составит +2...+4. Средняя суточная температура будет выше нормы примерно на 6 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт ст., что выше нормы.

Во вторник также прогнозируются небольшие осадки, туман. Ночью будет -3..-1, днём - около нуля, но уже к вечеру температура начнёт резко понижаться - к ночи до -8, местами – до -10. Сильная гололедица.

В среду, 6 февраля, ночью будет -10..-8, днём - около -2. Пройдёт снег.

В четверг ожидается снегопад, ночью будет -6..-4, днём - около -2.

В пятницу, 8 февраля, местами возможен небольшой снег, ночью температура опустится до -10, днём - около -4..-2.