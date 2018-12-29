Синоптики уточнили прогноз погоды на Новый год

В воскресенье, 30 декабря, в Калуге ожидается небольшой снег, температура воздуха ночью - около -10, днём - в пределах -7..-5. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В понедельник, 31 декабря, пройдет небольшой снег, ночью прогнозируется -9..-7, днём – около -5. В новогоднюю ночь - около -6 градусов, небольшой снег.

В первый день нового года также -5 градусов, небольшой снег.

В среду, 2 января, температура воздуха начнёт повышаться. Днём ожидается -1 и снег.

В четверг погода будет комфортной. Ночью - около -5, днём - до -3.

А в пятницу, 4 января, возможно похолодание. Ночью и днём - около -10, снег.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.