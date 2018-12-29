Синоптики уточнили прогноз погоды на Новый год

В воскресенье, 30 декабря, в Калуге ожидается небольшой снег, температура воздуха ночью - около -10, днём - в пределах -7..-5. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
В понедельник, 31 декабря, пройдет небольшой снег, ночью прогнозируется -9..-7, днём – около -5. В новогоднюю ночь - около -6 градусов, небольшой снег.
В первый день нового года также -5 градусов, небольшой снег.
В среду, 2 января, температура воздуха начнёт повышаться. Днём ожидается -1 и снег.
В четверг погода будет комфортной. Ночью - около -5, днём - до -3.
А в пятницу, 4 января, возможно похолодание. Ночью и днём - около -10, снег.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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