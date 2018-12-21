На выходных Калугу заметет

В пятницу, 21 декабря, наш регион будет находиться на периферии антициклона, местами пройдёт небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха в Калуге составит -8..-6 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт ст., что выше нормы.
В субботу подойдёт циклон, ожидается снег и повышение температуры. Ночью в Калуге будет -5..-3, днём - около -1 градуса. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. На дорогах местами гололедица.
В воскресенье, 23 декабря, пройдёт снег, метель, порывы ветра усилятся до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит -3..-1, днём будет так же.
В начале следующей недели вернутся морозы, похолодает до -10.
Уважаемые читатели! А как вы готовитесь к Новому году? Расскажите в комментариях!
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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