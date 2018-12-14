На выходных похолодает до -16

В пятницу, 14 декабря, в Калужской области местами ожидается небольшой снег. Холодный северный ветер Скандинавского антициклона принесет некомфортную погоду. Температура воздуха в Калуге начнет постепенно опускаться. Днём будет -4..-2. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт ст., что выше нормы.
В субботу местами также возможен небольшой снег. Ночью столбики термометров покажут -8..-6, днём - около -5..-3.
В воскресенье, 16 декабря, осадков не ожидается. Ночью прогнозируются морозы до -14 градусов, по области - до -16. Днём будет -13..-11.
В начале следующей недели ночью ожидается до -20, днём будет -14..-9 градусов.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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